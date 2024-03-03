Рогов: Германия во главе со Штольцем движется к созданию Четвертого рейха

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что нынешняя Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем движется к созданию Четвертого рейха.

Так он прокомментировал перехваченную аудиозапись разговора военных бундесвера о нанесении удара по Крымскому мосту. Ранее минобороны ФРГ подтвердило немецкому первому каналу ARD факт прослушивания офицеров немецкой армии. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил агентству dpa, что в связи с публикацией записи разговора ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование, пообещав "оперативные разъяснения" в связи с данным инцидентом.

"Режим Шольца не просто нарушает всевозможные международные законы, правила и установки, но и уверенно движется к созданию нового нацистского государства - Четвертого рейха, основанного на ненависти к России и стремлении устроить геноцид русских людей", - приводят слова Рогова РИА Новости.

Напомним, запись разговора опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram-канале Симоньян говорится, что разговор состоялся 19 февраля 2024 года между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планирующуюся поездку на Украину 21 февраля - чтобы координировать удары по российским объектам. Также обсуждалась возможная отправка на Украину ракет Taurus и обучение украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.

В Кремле заявили, что не располагают данными о содержании аудиозаписи, на которой якобы немецкие офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту.