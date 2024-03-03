03 Марта 2024
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Происшествия СЗФО Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

В Петербурге продолжается ремонт домов, пострадавших от атаки беспилотника

В Санкт-Петербурге после атаки беспилотника продолжаются восстановительные работы в домах на Пискаревском проспекте 161 и 159к2, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями администрации и оценочной компании зафиксируют вместе с собственниками повреждения автомобилей для ремонта. Как подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пострадавшим будет выплачена компенсация, повреждения будут устранены за счет города. Детский сад №23 на Пискаревском проспекте, 163, где размещали пострадавших жителей, с понедельника будет работать в обычном режиме.

Напомним, что вчера вечером в домах полностью восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в первом подъезде.

Ранее стало известно, что в результате происшествия к врачам обратились шесть человек, в том числе 92-летняя женщина.

Теги: БПЛА, бесплиотник, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект


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