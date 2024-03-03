В Прикамье в ДТП погибли женщина и ребенок

В Прикамье в страшном ДТП погибли 40-летняя женщина и восьмилетний мальчик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла 2 марта, около 20.50. Автомобиль "Киа-Рио" с прицепом ехал со стороны Перми в сторону Нытвы. На 440 километре он выехал на встречную полосу и врезался в "Хендэ-Солярис", в котором ехал ребенок. Женщина и мальчик погибли на месте. Водители автомобилей получили различные травмы и были госпитализированы.

Полицейские возбудили уголовное дело.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Нытвенского района. Надзорный орган даст правовую оценку законности принятого правоохранительными органами решения.

"Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Надзорный орган контролирует ход его расследования", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.