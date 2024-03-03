03 Марта 2024
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Беглого пермского экс-депутата признали иноагентом

Экс-депутат пермской городской думы Сергей Медведев* внесен в реестр иноагентов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минюста России.

Решение было принято 1 марта. В ведомстве сообщают, что Медведев участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и российской армии.

"Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Проживает за пределами Российской Федерации, сотрудничает с организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Иностранными агентами также были признаны писатель Людмила Улицкая*, режиссер Илья Хржановский*, а также незарегистрированное общественное объединение центр защиты прав человека "Мемориал"** и благотворительный фонд "Нужна помощь".**

Напомним, бывший депутат Сергей Медведев опубликовал 31 декабря пост, в котором заявил, что не празднует Новый год из-за конфликта с Украиной. Вскоре после этого бывший парламентарий уехал из России. 11 января 2024 г. Медведева исключили из партии, 13 января – из фракции КПРФ в гордуме. 22 января 2024 г. гордума Перми лишила Сергея Медведева полномочий депутата.

Медведев утверждает, что заявление о выходе из фракции, которое было одобрено краевым комитетом партии, он не писал. Он обратился в СКР и попросил провести доследственную проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Добавим, что в отношении парламентария было возбуждено административное дело по статье "Мелкое хулиганство". Сам Медведев покинул Россию.

* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.

** Организация, выполняющая функции иностранного агента.

Теги: Сергей Медведев, экс-депутат, иностранный агент, минюст


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