В Качканаре рухнула крыша гаража больницы. Повреждены автомобили "скорой помощи"

В городе Качканар Свердловской области рухнула крыша в гараже больницы, сообщает telegram-канал Ural Mash.

Раздавлены два автомобиля "скорой помощи".

Сообщается, что гаражу 58 лет. Ремонта не было больше 10 лет. На месте стояло три автомобиля пострадали два. Медработники считают, что машин им не хватало и до ЧП. Сообщается также, что они не раз предупреждали руководство о состоянии гаража. Однако никаких мер принято не было.

Подлежат ли поврежденные машины ремонту станет известно после того как их осмотрит механик.

Сейчас в больницу приехал Минздрав с проверкой.