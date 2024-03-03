В МИД РФ заявили, что Зеленский намерено затягивает конфликт

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем telegram-канале назвал контрпродуктивным стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы по урегулированию конфликта, передает корреспондент Накануне.RU.

"Стремление Зеленского при поддержке запада монополизировать право на мирные планы урегулирования контрпродуктивно! Это не более чем еще один способ затянуть кровопролитие", - написал Мирошник.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, весной 2022 года Россия предлагала украинскому режиму достаточно мягкие условия для завершения военного конфликта. Документ был почти согласован, но его подписание было внезапно сорвано. Он предусматривал, что Украина останется нейтральной страной, то есть не будет вступать в военные блоки. При этом против вступления в ЕС Россия не возражала.

Важный момент: российским Киев должен был признать только Крым. Будущее ДНР и ЛНР должно было быть определено в ходе личных переговоров президента РФ Владимира Путина и Зеленского. Но они так и не состоялись. Киев должен был сократить свою армию. Иностранное оружие и войска не могли быть направлены на Украину.

Русский язык должен был стать официальным, но этот пункт Киев не согласовал. Как и расследование МУС военных преступлений. Безопасность Украины должны были гарантировать США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. Россия хотела добавить в качестве гаранта Белоруссию, а Украина - Турцию.

Переговоры были прерваны по инициативе Украины. Ранее глава партии Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что конфликт мог бы закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Но все изменил спешный приезд в Киев британского премьера Бориса Джонсона.