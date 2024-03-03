Над Крымом за ночь сбили 38 украинских беспилотников

Сегодня ночью над Крымом были сбиты 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

Киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

"Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Информации о каких-либо разрушениях нет.

Отметим также, что сегодня ночью в районе Феодосии временно ограничили движение по трассе "Таврида". Причины закрытия трассы не назывались. Связано ли это решение с ночной атакой беспилотников - неизвестно.

Были опубликованы пути объезда через села в Кировском и Ленинском районах. Затем съема объезда участка трассы была изменена, транспорт запустили транзитом через Феодосию. Сегодня утром министр транспорта Крыма Николай Лукашенко опубликовал в своих соцсетях актуальную схему объезда участка трассы "Таврида"