Первая очередь проекта по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ – 2" уже запущена

Первая очередь проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ – 2" уже запущена, сообщают "Известия" со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

"Базу для роста грузопотока по Северному морскому пути (СМП) создает проект "Арктик СПГ – 2», первая очередь которого уже запущена", — заявил он на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Об официальном запуске проекта не сообщалось. В декабре 2023 года Новак сообщал, что первая партия СПГ была произведена.

20 июля 2023 года президент России Владимир Путин дал старт отправке первой линии "Арктик СПГ – 2" по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Глава государства выразил уверенность, что "Арктик СПГ – 2" будет реализован в срок. По его словам, производство СПГ оказывает комплексное влияние на развитие всей экономики страны.

По проекту "Арктик СПГ – 2" планируется построить три технологические линии по производству СПГ общей мощностью 19,8 млн т в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Запуск второй и третьей линий планируется в 2024 и 2026 годах соответственно. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, открытое в 1979 году и расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.