Российский красный крест окажет помощь еще 17 людям, пострадавшим во время теракта в "Крокус Сити Холле"

Российский красный крест (РКК) окажет помощь еще 17 людям, пострадавшим во время теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято сегодня на втором заседании Специальной комиссии РКК.

"В основном это семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжелом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети, семьи в трудном финансовом положении из-за долговых обязательств или самостоятельно понесших расходы на похороны", - говорится в сообщении.

Ранее были приняты решения по мерам поддержки 50 семей, которые получат выплаты от 300 до 600 тыс. руб. Каждый случай рассматривается индивидуально, в зависимости от жизненных ситуации. Подать заявку на помощь можно на сайте организации.

22 марта вечером несколько человек ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. СКР возбудил дело о терроризме. Власти сообщили о задержании 11 подозреваемых по уголовному делу.

26 марта спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта. За это время они обследовали территории в более чем 8 тыс. кв. метров.

По последним данным, погибли 144 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.