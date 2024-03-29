В ЛНР задержали мужчину по подозрению в шпионаже

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали мужчину, передававшего Службе безопасности Украины данные о местах дислокации российских военных и техники в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по ЛНР.

"Житель республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществлял собирание и передачу сотрудникам Службы безопасности Украины сведений о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

РИА Новости сообщает, что украинец причастен к ударам по Луганску в мае 2023 г. ракетами Storm Shadow. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России "Шпионаж". В настоящее время фигурант задержан.

12 мая 2023 года во время ракетного обстрела Луганска ВСУ использовали две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и один американский снаряд противодействия ПВО ADM-160B MALD. Удары пришлись по району недействующих заводов "Поли-пак" и "Милам". При обстреле получили ранения шесть детей.

Сообщается также, что задержанный планировал взорвать больницу в Луганске.