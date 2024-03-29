Сотрудники московского хостела узнали в фигуранте дела о теракте своего постояльца

Сотрудник хостела в Москве узнал девятого фигуранта о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" Лутфуллои Назримада.

Как сообщают РИА Новости, арестованный по делу о теракте фигурант жил у них почти неделю. Проживал он не один, но те постояльцы уже съехали.

Сегодня СКР сообщил, что девятый участник организованной группы привлечен к ответственности. Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение организованной группой террористического акта, повлекшего причинение смерти гражданам). По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

22 марта вечером несколько человек ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. СКР возбудил дело о терроризме. Власти сообщили о задержании 11 подозреваемых по уголовному делу.

26 марта спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта. За это время они обследовали территории в более чем 8 тыс. кв. метров.

По последним данным, погибли 144 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.