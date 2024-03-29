По итогам 2023 года Астраханская область на 100% исполнила нацпроект «Безопасные качественные дороги»

Несмотря на все вызовы, России удалось добиться значительных результатов в дорожном строительстве и развитии транспортного комплекса.

За год в стране построено более двух тыс. км федеральных и региональных дорог, а мощность портов увеличена на 68 млн тонн.

По итогам 2023 года Астраханская область на 100% исполнила нацпроект «Безопасные качественные дороги».

"На развитие дорожного хозяйства нашего региона было направлено более семи млрд рублей. Это позволило нам, в том числе, отремонтировать 47,5 км автодорог, 8 мостов и продолжить строительство восточного обхода. В рамках транспортной реформы в областном центре запущено 40 маршрутов, на дороги вышли более 400 новых автобусов. А в текущем году на эти цели направим уже 9,6 млрд", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Одним из ключевых приоритетов для региона стало развитие МТК «Север-Юг». В это направление вложено много сил и средств. И результат виден. Грузооборот астраханских портов в 2023 году вырос на 46% и составил 4,3 млн тонн – рекордный показатель за последние десять лет.

"Транспортный комплекс – одна из основ экономики любого региона. От его бесперебойной работы зависит качество нашей жизни. Чем выше темпы его развития, тем больше налоговых поступлений в бюджет и рабочих мест для астраханцев", - подчеркивает глава Астраханской области.