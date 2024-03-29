29 Марта 2024
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Происшествия Москва
Фото: В.Н. Горелых

Силовики планируют прийти на «Садовод» после криптообменных контор

Криптовалютные обменники в Москва-Сити посетили силовики. Источники телеграм-каналов сообщают, что обыски приурочены к масштабным проверкам на финансирование террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле». По данным журналистов, следующим объектом усиленного внимания силовиков станут места притяжения таджикской мафии – московские рынки «Садовод» и «Фуд Сити».

Авторы телеграмм-канала «Надзорная» оценивают новость, как позитивную. Это означает, что силовые ведомства сконцентрировались на финансовых центрах, которые могут спонсировать терроризм. При этом отмечается, что вслед за криптообменниками силовые ведомства могут наведаться в физические точки концентрации этнических криминальных элементов Москвы. Речь идет в первую очередь о двух крупных рынках «Садовод» и «Фуд Сити». Оба объекты принадлежат азербайджанскому миллиардеру Году Нисанову. Здесь, как предполагают авторы канала, можно легко найти возможных исполнителей для совершения преступлений.

«На данный момент, есть все основания полагать, что силовики решили закрыть для себя вопрос терроризма со стороны мигрантов и начинают предпринимать серьёзные действия по устранению самых серьёзных угроз», — резюмирует свое внимание на сомнительную деятельность рынков Нисанова.

Сообщалось, что здесь уже долгое время царит напряженная криминальная обстановка благодаря таджикской мафии, которая якобы действует в интересах бизнесмена. Кроме того, отмечалось, что в «Садоводе» нередко происходят стычки мигрантов с силовиками, а также сконцентрирован «перевалочный пункт» нелегальной миграции, торговли оружием и запрещенными веществами.

Москвичи неоднократно призывали разобраться с застарелой проблемой и обезопасить город от точек концентрации исламского экстремизма и русофобии.

Теги: силовики, рынок садовод, год нисанов, криптовалюта, крокус сити холл


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