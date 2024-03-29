113,4 тонны водных биоресурсов из незаконного оборота изъято в 2023 году в Астраханской области

Под председательством министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Ильи Волынского состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Участники заседания анализировали результаты мониторинга в регионе ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции по итогам 2023 года.

В частности, отмечалось, что благодаря работе контрольных и правоохранительных органов на местных рынках из незаконного оборота изъято 113,4 тонны водных биоресурсов (126 % к показателю за 2022 год), алкогольной и спиртосодержащей продукции — 22 тысяч 900 литров (123,8 % к показателю за 2022 год), изделий легкой промышленности — 1 749 единиц (более, чем в 2 раза превышает показатель за 2022 год).

В результате возбуждены дела об административных правонарушениях: 3 732 дела по статье 8.37. «Нарушение правил охоты и вылова водных биоресурсов» (88,4 % к показателю за 2022 год); 4 883 дела — по статье 14.1. «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» (72,6 % к показателю за 2022 год); 135 дел — по статье 14.16. «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (68,5% к показателю за 2022 год); 552 дела — по статье 14.2. «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена» (76% к показателю за 2022 год).

Также возбуждены уголовные дела: статья 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» — 3 дела (75 % к показателю за 2022 год); статья 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки» — 14 дел (87,5 % к показателю за 2022 год); статья 238 «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» — 25 дел (156 % к показателю за 2022 год).

Члены комиссии уделяют большое внимание профилактике незаконного оборота промышленной продукции в Астраханской области. Ведется работа по освещению проблем нелегального товарооборота в средствах массовой информации. В общей сложности за 2023 год опубликовано около 1,8 тысячи материалов.

Продолжается работа по маркировке товаров. С 1 апреля 2023 года маркировка стала обязательной для производителей пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги, а с 1 октября 2023 года — для напитков, упакованных в стеклянную и полимерную упаковку.

С 1 декабря 2023 года введена обязательная маркировка безалкогольных напитков в стеклянной и полимерной упаковке, а с 1 марта 2024 года — в алюминиевой и полимерной банке (за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье). В ходе совещания отмечалось, что все производители Астраханской области вовремя подготовились к данным этапам маркировки.