Следком: исполнители теракта в "Крокусе" поехали в Киев за вознаграждением

Обвиняемые в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" сообщили, что их действия как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения координировал мужчина, представившийся им под псевдонимом, сообщает Следственный Комитет России.

Координация действий проводилась в мессенджере Telegram с помощью рассылки голосовых сообщений.

По указанию координатора, террористы на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы. Они планировали приехать в Киев за обещанной им наградой.

"Следствием продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб", - говорится в сообщении.

Также в СКР сообщили, что девятый участник организованной группы привлечен к ответственности. Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение организованной группой террористического акта, повлекшего причинение смерти гражданам). По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

22 марта вечером несколько человек ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. СКР возбудил дело о терроризме. Власти сообщили о задержании 11 подозреваемых по уголовному делу.

26 марта спасатели завершили поисковые работы и ликвидировали последствия пожара на месте теракта. За это время они обследовали территории в более чем 8 тыс. кв. метров.

По последним данным, погибли 144 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.