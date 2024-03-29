В Наримановском районе Астраханской области построят современное регулирующее ГТС

Строительство ГТС запланировано в этом году на ильмене Тюменский в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Сооружение будет представлять собой открытый шлюз-регулятор в теле грунтовой дамбы, который позволит регулировать уровенный режим между ильменями Чистая Шайна и Тюменский.

На этой неделе сотрудники региональной службы природопользования осмотрели площадку на месте будущих строительных работ. Сейчас на месте гидротехнического сооружения расположена земляная дамба. В период пропуска паводковых вод дамба разрывается, после чего вода проходит по тракту и заполняет многочисленные ильмени. После паводка дамба восстанавливается для предотвращения обратного стока воды.

Сформированный за время половодья запас воды используется для обеспечения населения водой, орошения сельскохозяйственных культур и поддержания сложившейся экосистемы зоны западных подстепных ильменей.