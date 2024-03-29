Астраханские и казахские аграрии обсудили план взаимодействия перед началом сезона

Состоялась онлайн-встреча по вопросам сотрудничества в сфере сельского хозяйства между Астраханской и Атырауской областями (Казахстан). Стороны обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых в феврале текущего года по результатам визита в регион делегации во главе с заместителем Акима Атырауской области Маратом Мурзиевым.

В диалоге приняли участие: с астраханской стороны — представители министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области и министерства внешних связей Астраханской области, федеральных контрольно-надзорных ведомств в сфере сельского хозяйства и региональных бюджетных учреждений, с казахстанской стороны — представители Генерального консульства Республики Казахстан в городе. Астрахани, управления сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области, сельскохозяйственных кооперативов, фермеры.

Большой круг вопросов касался наращивания экспортных поставок астраханской сельскохозяйственной продукции в Атыраускую область.

«Наши фермеры на днях приступили к посадке раннего картофеля, под эту культуру будет отведено свыше 12 тысяч гектаров, во второй декаде июня начнётся сбор раннего урожая, — проинформировал казахстанских коллег начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Эльдар Магомедалиев. — Вслед за этим, в начале июля, приступим к посадке позднего картофеля. Сбор корнеплода по области составил в 2023 году 450 тысяч тонн, в нынешнем году планируем не снизить данный показатель. Готовы увеличить поставки овощей и картофеля в Атыраускую область, поделиться опытом их выращивания».

Первый заместитель министра сельского хозяйства Астраханской области Андрей Тимофеев отметил, что в овощехранилищах региона имеются запасы прошлогоднего урожая лука и картофеля для реализации в Казахстан.

«Прошу заранее проинформировать нас о сроках и объёмах закупок овощной продукции у астраханских фермеров, — обратился он к атырауским коллегам. — Мы готовы организовать её беспрепятственные поставки в ваш регион».

О готовности поделиться опытом с Атырауской областью по выращиванию элитных сортов овощей и внесению минеральных удобрений говорила на совещании начальник филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Госсорткомиссия» по Астраханской области Ольга Петрова.

Большой интерес у атырауской стороны вызвало предложение руководителя филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Астраханской области Виктора Шляхова оказать содействие в разработке программы по развитию картофелеводства.

Важной темой совещания стало обсуждение совместной работы в области племенного животноводства. Стороны договорились оказывать содействие друг другу в приобретении племенного поголовья крупного рогатого скота и овец.

По итогам встречи стороны обменялись контактами и договорились продолжать совместную работу по различным направлениям.