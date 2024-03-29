Половина российских аэродромов требует ремонта и реконструкции – Минтранс

Более сотни аэродромов в России нуждается в ремонте и реконструкции, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев на коллегии ведомства. Всего в стране насчитывается 228 аэродромов. Предполагается, что к 2030 году их будет 242.

Капитальный ремонт и реконструкция нужна 116 аэродромам. 75 из них будут отремонтированы за счет бюджета – на это выделят 250 млрд руб.

По словам Савельева, сейчас создается специальный фонд для ремонта и модернизации аэропортов.