Глава "молодежного" управления в мэрии Екатеринбурга попал в список врагов Украины

Украина внесла в список врагов страны главу управления молодежной политики Екатеринбурга Артема Николаева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь идет об украинском сайте "Миротворец", где екатеринбургского чиновника обвиняют в "покушении на территориальную целостность Украины" и в других преступлениях. Вероятно, причиной стал уход Николаева на СВО в качестве добровольца. Вернувшись, он получил должность в мэрии, а в сентябре 2023 года стал председателем молодежного парламента при Госдуме РФ.

Свой новый статус Артем Николаев прокомментировал коротко: "Служу России!"