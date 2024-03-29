Стало известно имя девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" привезли в Басманный суд в Москве, пишет Mash.

Подозреваемого зовут Лутфуллои Назримада. Следствие просит арестовать его.

Ранее Следственный комитет сообщил, что был установлен и задержан еще один подозреваемый, который участвовал в схеме финансирования террористов. "В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления", — заявили в СК.