29 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Новым главой ОДО, возможно, станет Крысобой из сериала "Мастер и Маргарита"

Окружной Дом офицеров в Екатеринбурге, возможно, возглавит бывший актер, исполнитель роли кентуриона Марка Крысобоя в сериале "Мастер и Маргарита" Александра Бортко - Олег Сорокин. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией. Официального подтверждения назначения пока нет.

К своим обязанностям Сорокин якобы приступит уже в первых числах апреля. При этом, в официальной группе ОДО ВКонтакте руководителем все еще числится Андрей Зуев, ушедший с поста после скандальной БДСМ-вечеринке в стенах Дома офицеров. В разговоре с Накануне.RU он не смог прокомментировать информацию о назначении Сорокина, отметив, что не интересовался вопросом кадровых перестановок после своего ухода. В ОДО на момент публикации получить комментарий также не удалось.

Telegram-канал отмечает, что у нового главы весьма насыщенное прошлое. Якобы Сорокин был замдиректора завода в Камышлове, который на данный момент находится в состоянии банкротства. Он также засветился на общем фото со скандально известным экс-тренером по рукопашному бою Никитой Мальцевым и бывшим депутатом свердловского заксобрания Максимом Ряпасовым.

Последнего помнят со дня ВДВ в 2018 году, когда тот с балкона своего коттеджа в поселке Токарево решил пострелять в половине шестого утра. По неподтвержденным данным, впоследствии экс-депутату пришлось отстреливаться от правоохранителей, которых вызвали недовольные шумом соседи. До этого - в 2014 г. в селе Кашино под Сысертью Ряпасов уже устраивал подобный дебош, после чего был помещен в психиатрическую клинику.

Официально же Олег Сорокин 1969 г.р. был председателем совета директоров ЗАО "Каменск-Уральское монтажное управление "Востокметаллургмонтаж". Будучи боксером он сражался на одном ринге в Санкт-Петербурге с Николаем Валуевым. В кино же Сорокин попал случайно, когда вместе с друзьями поехал смотреть как снимают сериал "Бандитский Петербург". Свою актерскую карьеру он завершил в 2012 году.

Теги: ОДО, Крысобой, Сорокин, руководитель


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