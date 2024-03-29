В Белгороде в жилой дом врезался БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что Белгород атаковал беспилотник самолетного типа.

Он врезался в многоквартирный дом. Погиб мужчина, пострадали два человека. Супруга погибшего получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Ещё один житель самостоятельно обратился в городскую больницу №2. У него – осколочное ранение поясничной области.

По предварительным данным, повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах. Также пострадал легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом.

"Прибыл на место происшествия. Поговорил с сыном погибшего мужчины. Выразил искренние соболезнования в связи с утратой. Вся область скорбит вместе с этой семьей", - написал Гладков в своем telegram-канале.