Умер прохожий, помогавший спасать людей из "Крокуса"

Умер прохожий, который помогал спасать людей из "Крокуса".

Карен Енгибарян надышался угарным газом и подхватил сильную простуду, потому что отдал свою куртку пострадавшему, пишет Mash. 35-летний мужчина в момент теракта оказался вблизи "Крокуса". Увидел дым на крыше концертного зала и побежал к центральному входу. Вытаскивал людей из дыма, отводил их к медикам и шёл обратно. Одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду. Домой Карен вернулся только под утро.

В итоге он сильно надышался угарным газом и простыл. Его госпитализировали с диагнозом "острая инфекция дыхательных путей", состояние ухудшалось несколько следующих дней, в итоге Енгибарян умер. К сожалению, спасти его не удалось. 30 марта в Армянском храмовом комплексе состоится прощание. Парень был женат, остались ли дети, не сообщается.