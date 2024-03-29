Макаревич* назвал "пошлейшим занятием" публичную скорбь по жертвам теракта в "Крокусе"

Музыкант Андрей Макаревич* осудил публичное выражение скорби по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле".

"Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо", — заявил артист на своей странице в Facebook**.

Ранее певицу Аллу Пугачеву обвинили в том, что она не выразила соболезнований родственникам погибших в "Крокусе". Позже Примадонна написала, что скорбь должна быть в душе, а не в Сети. Кроме того, Пугачева извинилась перед исполнительницей Манижей за буллинг таджиков после теракта. "Прости", — написала артистка под постом коллеги.

* Признан в РФ иностранным агентом

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