В России иноагентам могут запретить избираться

Партия "Справедливая Россия – За правду" готовит законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты.

"По закону иностранным агентам запрещено влиять на выборы, но у них есть право избираться. Общественники из организации "Зов народа" обратились ко мне с просьбой поднять вопрос в Госдуме о запрете иноагентам выдвигаться в депутаты. Согласен с такой позицией. Готовим поправки в закон о выборах", - написал в своем telegram-канале депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции указанной партии Дмитрий Гусев.

В сентябре 2023 г. Владимир Путин заявил, что не считает, что в России есть значительные ограничения для иноагентов, которые могли бы помешать им жить и работать. По его словам, в России "не гребут" иноагентов.

"Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает ему дальше заниматься этой деятельностью, он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования", - заявил Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.