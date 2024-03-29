Russian Field: 49% россиян выступают за переход к мирным переговорам в конфликте с Украиной

49% россиян выступают за переход к мирным переговорам в конфликте с Украиной, таковы данные опроса социологической группы Russian Field. 11% затруднились с ответом нужны переговоры или продолжение военных действий. Остальные – за продолжение СВО, но при этом если Владимир Путин завтра решит начать переговоры, то его поддержит половина из категории поддерживающих продолжение СВО.

Среди "партии мира" разделяются мнения о том, какими должны быть условия переговоров. Так, 34% считают, что мир должен быть заключен на условиях России. Еще 12% полагают, что на условиях Украины. 8% выступают просто за прекращение огня, 6% - за мир на любых условиях. У остальных – особые взгляды или они затруднились с ответом.