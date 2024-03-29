СМИ: в Тюмени нашли мастерскую по изготовлению боеприпасов

В Тюмени 57-летнего уроженца западной Украины подозревают в изготовлении оружия, боеприпасов, а также приспособления для бесшумной стрельбы, сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, задержание произошло 22 марта в гаражном кооперативе. Изготовлением боеприпасов задержанный якобы занимался с 2010 года. Сообщается, будто бы у него были "покровители из силовых структур" и что мужчина был отпущен под подписку.

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