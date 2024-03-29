С 1 апреля россиянам придется платить пошлины с посылок дороже 200 евро

С 1 апреля снижается порог беспошлинного ввоза посылок. Сейчас можно ввозить посылки стоимостью до тысячи евро, с 1 апреля – только до 200 евро, сообщила Федеральная таможенная служба России.

Пошлинами обложат товары, которые доставляются физическим лицам из-за границы Почтой России и экспресс-перевозчиками.

Теперь без уплаты таможенных платежей на зарубежных интернет-площадках можно заказать товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг. В части превышения норм необходимо заплатить пошлины в 15% от стоимости, но не менее 2 евро за кг.