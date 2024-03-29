Обвиняемого в теракте в "Крокусе" доставили в съемную квартиру

Обвиняемого по делу об атаке на "Крокус сити холл" привезли в квартиру в Красногорске, которую снимали террористы перед нападением. Силовики проводят следственные действия с Шамсидином Фаридуни, пишет Shot. Телеграм-канал называет его "главарем банды".

Квартира принадлежит Алишеру Касимову, подозреваемому в пособничестве террористам. На днях его арестовал Басманный суд.

Накануне в этой квартире проходили следственные действия с 19-летним Мухаммадсобиром Файзовым, который при задержании стрелял в силовиков.

Ранее стало известно, что в таджикском городе Вахдат задержали девять человек по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Здесь, по данным СМИ, жили до приезда в Россию двое из террористов, совершивших нападение на концертный зал. Сообщается, что задержанных подозревают в связях с организацией "Виалят Хоросан"*.

*подразделение террористической организации "Исламское государство", запрещенной в РФ