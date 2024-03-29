Уралец получил 11 лет "строгача" за склонение к употреблению наркотиков

На Среднем Урале вынесен приговор уроженцу Ивделя. Его признали виновным в склонении знакомого к употреблению наркотиков и незаконном сбыте запрещенных веществ.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в июне 2023 года. Мужчина решил угостить наркотиком своего знакомого, для чего спрятал "товар" в тайнике. Затем он позвонил приятелю и рассказал, где оставил для него "гостинец".

Также уралец прислал ему фото места тайника-закладки. Кроме этого, он рассказал знакомому о свойстве наркотика и как нужно его употреблять.

За это Ивдельский городской суд назначил мужчине 11 лет лишения свободы. Отбывать срок уралец будет в колонии строгого режима.