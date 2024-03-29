Захарова назвала "формулу мира" Зеленского "алхимией"

Россия не будет принимать участие в конференции по урегулированию конфликта на Украине, которая должна состояться в Швейцарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Впрочем, ранее она уже говорила, что Москва не ответит даже на официальное приглашение на это мероприятие.

"По поводу "конференции в Швейцарии" и "формулы мира". Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а "формула Зеленского" - это алхимия", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В конце февраля 2024 года министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис сказал, что Россию пригласят принять участие в мирной конференции. По словам Кассиса, цель конференции состоит не только в обсуждении мирного плана Украины. Кассис отметил, что у стран БРИКС, например, тоже есть предложения по мирному урегулированию конфликта, их также рассмотрят. При этом ранее глава МИД Швейцарии отметил, что не питает особых надежд на участие России в конференции, которую попросила организовать Украина. Тем не менее, Москве передано приглашение.