29 Марта 2024
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Происшествия Ивановская область Тверская область
Фото: Официальный портал правительства Тверской области / тверскаяобласть.рф

В Твери простились с летчиками, погибшими в Ил-76 в Ивановской области

Сегодня в Твери в ДК "Химволокно" прошла церемония прощания с тверскими военными летчиками – членами экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который потерпел крушение 12 марта в Ивановской области.

Соболезнования участникам гражданской панихиды – родным и близким военнослужащих, их сослуживцам направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул: летчики проявили высочайший профессионализм и мужество, героически боролись за спасение воздушного судна и всех, кто в нем находился. Экипажу удалось ценой своей жизни отвести падающий самолет от жилых домов, не допустить гибели людей на земле.

Проститься с погибшими Сергеем Свешниковым, Данилой Якушиным, Денисом Онуфриенко, Даниилом Гаранжой, Георгием Левашовым, Русланом Очкасовым, Сиевушем Давлятовым, Виктором Бейнорасом, Евгением Валидудой пришли военнослужащие, представители власти, общественных организаций, жители Тверской области. 28 марта в тверском Воскресенском соборе прошло отпевание погибших летчиков. Его возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Прощание с летчиками, погибшими в Ивановской области(2024)|Фото: Официальный портал правительства Тверской области / тверскаяобласть.рф

Прощание с летчиками, погибшими в Ивановской области(2024)|Фото: Официальный портал правительства Тверской области / тверскаяобласть.рф

Напомним, 12 марта 2023 г. в Ивановской области при попытке посадки на аэродроме "Северный" потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Экипаж увел загоревшийся самолет от жилых построек деревни Подталицы. На борту были 16 человек. Все они погибли.

По предварительной информации, у самолета почти сразу после вылета с военного аэродрома в Иваново загорелся один из двигателей, экипаж принял решение вернуться, но не успел: самолет загорелся, часть двигателя упала в полете.

Теги: Ил-76, летчики, Тверь, прощание, крушение, отпевание


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