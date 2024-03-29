Аварийную турбину на Нижегородском НПЗ восстановят к концу весны

Восстановить аварийную турбину на Нижегородском НПЗ получится только через один – два месяца, сообщил вице-премьер российского правительства Александр Новак. По его словам, сейчас детали турбины изготавливаются в России.

"Там, как вы знаете, аварийная ситуация случилась на турбине, полетели лопатки. Соответственно, сейчас идет воспроизводство этого оборудования. Интенсивная работа в ежедневном режиме. Поэтому компания планирует, что в течение 1–2 месяцев это оборудование будет восстановлено", - цитирует министра РБК.

При этом он не смог уточнить сроки возврата к работе других НПЗ – поврежденных в результате атак дронов. По словам Новака, топлива в стране производится достаточно, логистические цепочки поставок и загрузка заводов изменены с учетом ситуации.

О проблемах на Нижегородском НПЗ стало известно в середине января этого года. Сообщалось, что у ЛУКОЙЛа возникла проблема с производством высокооктанового бензина на Нижегородском НПЗ. Там вышла из строя установка каталитического крекинга из-за поломки импортного компрессорного оборудования.

На предприятии две таких установки, вторая тоже ломалась в конце 2023 года, но ее удалось запустить на меньшей мощности. Также сообщалось о возгорании на одной из установок.

В 2022 году на ЛУКОЙЛ пришлось около 5% всей российской переработки нефти.