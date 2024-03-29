Суд освободил от наказания экс-главу кемеровского МЧС, осужденного по делу о "Зимней вишне"

Кемеровский областной суд освободил от наказания за халатность в связи с истечением срока давности экс-главу управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. В прошлом году он был приговорен к 10,5 года колонии по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Мамонтов был осужден по статьям о халатности и растрате. Как сообщает ТАСС, его освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Приговор другому фигуранту дела - главному государственному инспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву - смягчен с 8,5 до 7,5 года колонии общего режима. Он также освобожден от наказания за халатность в связи с истечением срока давности.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Люди не смогли выбраться из залов кинотеатра, поскольку запасные выходы были закрыты.

Как ранее заявил в суде представитель СКР, Мамонтов давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Свою вину он не признал.