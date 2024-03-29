Армия России ударила по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ
В Минобороны России сообщили о состоявшемся ночью групповом ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ.
"Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", - уточняет Минобороны.
Также в ходе боев поражены самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, самоходная артиллерийская установка "Акация", самоходная пушка "Гиацинт-С", гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".