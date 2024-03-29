На Украину вернули тела 121 солдата

На Украину вернулись тела еще 121 погибшего военнослужащего

Речь идет о 12 воевавших на луганском, 107 – на донецком и двух – на запорожском направлениях, пишет РБК.

Весной 2022 г. Россия предлагала украинскому режиму достаточно мягкие условия для завершения военного конфликта. Документ был почти согласован, но его подписание было внезапно сорвано. Он предусматривал, что Украина останется нейтральной страной, то есть не будет вступать в военные блоки. При этом против вступления в ЕС Россия не возражала.