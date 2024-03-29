29 Марта 2024
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Фото: Газпром нефть

Продажи кофе на автозаправочных станциях "Газпром нефти" превысили 40 млн чашек в год

Сеть АЗС "Газпромнефть" посчитала количество кофе, выпитого автолюбителями в 2023 году. Компания продала в российских регионах больше 40 млн порций напитка, что превысило показатель предыдущего года на 7%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе.

Самыми популярными горячими напитками стали капучино, американо и латте. Более 65% заказов – объемом от 300 мл. Директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский отмечает, что ежедневно на станциях сети готовится минимум 100 тыс. чашек кофе, то есть по одной каждую секунду.

По итогам 2023 года выручка от реализации сопутствующих товаров на АЗС увеличилась на 17%. Треть ассортимента сети составляют товары под собственной торговой маркой компании. Так, в лидерах по продажам продукции G-Drive – кофе, питьевая вода, энергетические напитки, хот-доги и бургеры.

"В 2024 году мы продолжим активно развивать сегмент нетопливного бизнеса: вырастет число АЗС с кафе и магазинами, запланировано расширение ассортимента – появится около 50 новых товаров под собственной торговой маркой. Мы также планируем протестировать концепцию автокафе на АЗС с выдачей заказов за рулем автомобиля", – прокомментировал Дмитрий Шепельский.

Учитывая популярность кофе на АЗС, "Газпром нефть" использует стаканчики для продвижения социально значимых инициатив. С 1 апреля на станциях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет представлена лимитированная серия "Делись энергией вдохновения" в поддержку атлетов Специальной Олимпиады России. Часть средств с продажи кофе в рамках этой акции будет направлена для заправки автомобилей при организации спортивных соревнований.

В прошлом году сеть АЗС "Газпромнефть" вместе с сообществом "Новые городские художники" выпустила уникальные арт-стаканчики для поддержки инклюзивных художественных студий и мастерских в Русском музее.

Теги: Газпром нефть, АЗС, автозаправка, кофе


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