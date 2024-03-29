Талибан* пообещал возобновить забивание женщин камнями до смерти за супружескую измену

Верховный лидер Талибана* Хайбатулла Ахундзада пообещал начать публичные казни женщин с забиванием камнями. Афганское телевидение опубликовало аудиозапись обращения Ахундзады к западным лидерам. Мулла заявляет, что будет продолжать борьбу против западной демократии.

"Вы говорите, что это нарушение прав женщин, когда мы забрасываем их камнями до смерти. Но мы скоро введем наказание за супружескую измену. Мы будем бить женщин публично. Мы публично забросаем их камнями до смерти", - заявил лидер талибов*.

"Мы тоже защищаем права человека. Но мы делаем это как представители Бога, а вы – как представители дьявола", - заявил Ахундзада.

Telegraph отмечает, что сам мулла перед камерами не появился, и его до сих пор никто не видел, если не считать нескольких старых портретов. Предполагается, что он находится в провинции Южный Кандагар, оплоте талибов*.

Несмотря на то, что талибы* заверяли мировую общественность в планах соблюдать права человека после прихода к власти в Афганистане, на деле этого не произошло, наоборот, Талибан* быстро вернулся к публичным казням и поркам, которые применялись в 90-е.

В своем голосовом сообщении Ахундзада заявил, что права женщин, за которые выступает международное сообщество, противоречат жесткой интерпретации талибами исламского шариата.

*запрещенная в России террористическая организация