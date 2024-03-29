Присяжные оправдали Насими Мамедова, обвиняемого в убийстве бизнесмена Зубакина

Суд присяжных в Екатеринбурге оправдал Насими Мамедова, обвиняемого в убийстве бизнесмена Алексея Зубакина в 2000-м году. Об этом Накануне.RU рассказал его адвокат Георгий Краснов.

"Насими Мамедов оправдан единогласно. Дважды. Спасибо присяжным, что смогли распознать ложь главного свидетеля обвинения, который хотел переложить ответственность за свое преступление на невиновного человека", - заявил адвокат.

Напомним, Мамедова обвиняли в убийстве по найму. Тогда по "горячим следам" никто не был установлен и лишь в марте 2022 года силовики задержали возможных организаторов – Михаила Клока и Дмитрия Дейча, а также предполагаемого исполнителя Мамедова.

Судить обвиняемого в расправе над Зубакиным начали летом прошлого года. В августе Кировский районный суд Екатеринбурга на основании оправдательного вердикта присяжных признал Мамедова невиновным. Он был оправдан в связи с непричастностью к преступлению. За Мамедовым признали право на реабилитацию и освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Однако прокурор обратился в Свердловский областной суд с апелляционным представлением. Также апелляцию подала потерпевшая сторона и приговор Кировского райсуда был отменен. Дело направили на новое рассмотрение в тот же суд, но иным составом.