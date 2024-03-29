В Таджикистане по делу об атаке на "Крокус" задержали девять человек

В таджикском городе Вахдат задержали девять человек по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" – здесь, по данным СМИ, жили до приезда в Россию двое из террористов, совершивших нападение на концертный зал.

Сообщается, что задержанных подозревают в связях с организацией "Виалят Хоросан"*, которая ранее взяла на себя ответственность за атаку на "Крокус".

Также известно, что допросы задержанных ведут таджикские и российские следователи.

*подразделение террористической организации "Исламское государство", запрещенной в РФ