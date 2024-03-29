Назван самый культурный муниципалитет Тюменской области

Самым культурным муниципалитетом Тюменской области стал город Ишим.

Объявлены итоги рейтинга муниципальных образований Тюменской области в сфере развития культуры. Победителей определили в результате комплексной оценки по 17 направлениям. Лидером стал Ишим, второе место – у Тюмени, третье – у Казанского района

"Рейтинг существует три года, и зарекомендовал себя как эффективный инструмент комплексного анализа и прогнозирования тенденции развития культуры в Тюменской области. Он дает возможность муниципалитетам увидеть свой потенциал, наметить точки роста", - цитирует информационный центр правительства Тюменской области директора департамента культуры региона Елену Майер.

В 2023 г. Тюменская область вошла в десятку лидеров по повышению экологической культуры. Крупные мероприятия, направленные на развитие природоохранных социально-образовательных проектов, были реализованы в регионе в 2022 г. В 2022 г. Тюменская область вошла в топ-3 по количеству высаженных деревьев в рамках акции "Сохраним лес", попала в десятку лидеров Всероссийской акции "БумБатл" по количеству собранной макулатуры, объединила 9,3 тыс. жителей для участия во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Россия".