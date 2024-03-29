Совместные силы ЧВК «Вагнер» и FACA освободили город Обо от остатков боевиков UPC

Совместные силы ЧВК «Вагнер» и Вооруженные силы ЦАР (FACA) вытеснили остатки боевиков группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC). Это позволило центральноафриканским чиновникам вновь вернуться в город спустя несколько десятилетий.

Успешная операция союзных подразделений дала возможность восстановить безопасность в городе. Благодаря этому в городе появилась стабильная обстановка для возвращения властей.

Подобные мероприятия — элемент сотрудничества центральноафриканских силовых структур и ЧВК «Вагнер». Еще одним аспектом партнерства является профессиональная подготовка бойцов FACA российскими инструкторами, благодаря которой кратно повысилась боеспособность вооруженных сил.

Вместе с представителями власти в Обо также вошли специалисты «Оркестра», которые займутся обучением новобранцев ВС ЦАР из числа местных жителей. Вместе с «музыкантами» они обеспечат безопасную обстановку регионе и не позволят боевикам UPC вновь вернуться в населенный пункт.