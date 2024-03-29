Песков не слышал заявлений о возможности признания Пугачевой иноагентом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом.

"Я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет", - цитирует его РИА Новости.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в интервью "Дума ТВ" сообщил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию артистки иностранным агентом. Сейчас активно проверяются источники финансирования певицы и ее различные высказывания, пишет telegram-канал Shot.

Сообщалось также, что активист Виталий Бородин написал в Генпрокуратуру обращение, в котором просит признать Пугачеву иноагентом. Он утверждает, что Генпрокуратура направила его запрос в Минюст, который и выносит решения о признании человека или организации иноагентом.