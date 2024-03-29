На свободу вышел король российского криминального мира Шакро Молодой

На свободу вышел предполагаемый король российского преступного мира Захарий Калашов, более известный в криминальных кругах и прессе как Шакро Молодой. На днях ему исполнился 71 год.

По данным Shot, мужчину вывезли из усть-лабинской ИК-2 в кузове грузовой "ГАЗели". Также дежурившие у колонии журналисты заметили "машину сопровождения" с крепкими мужчинами в черном. Небольшой "кортеж" уехал в сторону Краснодара. Mash сообщает, что после освобождения вор в законе Шакро Молодой может направиться в Сочи или в Абхазию, "где находятся его близкие товарищи".

Калашов вышел из колонии по УДО, суд рассматривал прошение в закрытом режиме. Сообщалось, что причиной освобождения стало состояние здоровья заключенного: проблемы со зрением и сахарный диабет. О решении суда стало известно в середине марта.

Шакро Молодой был осужден в 2018 году на десять лет за вымогательство. По версии следствия, с которой согласился суд, люди Калашова вымогали деньги у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве. Произошла перестрелка, в ходе которой погибли два человека.

"Королем" российских воров Шакро Молодой стал в 2013 году, когда был убит криминальный авторитет Дед Хасан.