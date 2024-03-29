На базе учебного центра "Челябэнерго" проходят соревнования чемпионата "Профессионалы"

Челябинский филиал учебного центра компании "Россети Урал" стал площадкой чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий в Челябинской области в компетенции "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики" для студентов Челябинского энергетического колледжа им. С.М. Кирова", Южноуральского энергетического техникума и Троицкого технологического техникума. В Челябинской области региональный этап чемпионата проходит по 33 компетенциям на базе 18 профессиональных образовательных организаций в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Златоусте, Пласте и Копейске. В них примут участие более 270 конкурсантов и свыше 310 экспертов, включая сотрудников предприятий-партнеров.

Участники чемпионата должны показать высокий уровень владения компетенцией, решив пять конкурсных модулей - это проверка трансформатора тока 110 кВ на 3D тренажере, техническое обслуживание и наладка защит линий 10 кВ, регулировка электромеханических реле, анализ работы РЗА при технологическом нарушении и оказание первой помощи пострадавшему.

Экспертами выступают специалисты "Россети Урал" и ЧЭнК.

"Данную компетенцию компания представляет на чемпионате в течение десяти лет, и всё это время она активно развивается и совершенствуется, - говорит директор Учебного центра "Россети Урал" Светлана Завражнова. - Победитель регионального этапа получит возможность реализоваться как представитель рабочей профессии на уровне ПАО "Россети".

В рамках деловой программы состоялся круглый стол "Профориентолог: тенденции, вызовы, решения" с участием начальника Управления профессионального образования Министерства образования и науки Челябинской области Ольги Статировой, представителей управления персоналом и учебных центров ПАО "Россети", учреждений профессионального образования. В заинтересованном конструктивном диалоге участники обсудили новые подходы и методы профориентационной работы, виды и способы оценки ее результативности, а также лучшие региональные практики.

Начальник управления персоналом филиала ПАО "Россети Урал" - "Челябэнерго" Елена Самсонова отметила важность работы профориентолога, как на этапе выбора профессии, так и при кадровой ротации на предприятии: "У будущего молодого специалиста, выбравшего энергетику, всегда есть возможность развиваться в разных направлениях, и профориентолог поможет определить, какое из них максимально подходит. Возможность выбора специализации во время прохождения практики помогает привлечь в энергокомпанию наиболее перспективных сотрудников, уже знакомых с особенностями работы именно у нас".