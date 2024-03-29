В Екатеринбурге будут судить отца, дочь которого убило током

В Екатеринбурге перед судом предстанет отец, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности своей двухлетней дочери. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иностранного гражданина, 1989 г.р.

Напомним, трагедия произошла вечером 28 января в одной из квартир Железнодорожного района. По предварительным данным, в это время мать семейства была на работе, оставив с тремя детьми - двух, шести и семи лет, отца. Мужчина уснул, дети продолжали играть и смотреть телевизор. Самая младшая увидела в стене отверстие, куда родители собирались установить розетку, и полезла туда руками. Когда отец проснулся, дочь уже лежала на полу без сознания. Мужчина отвез ребенка к жене на работу, откуда и была вызвана "скорая", однако врачам оставалось только констатировать смерть.

Ранее в СМИ также распространяли информацию, что ребенок мог просто подавиться, а версия с ударом током возникла у напуганного отца. Однако по последним данным прокуратуры все же была зафиксирована смерть от удара током.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-служба областного ведомства, вина мужчины в том, что он не принял мер к созданию безопасных условий проживания ребенка и не осуществил контроль за действиями дочери.

Уголовное дело после вручения отцу обвинительного заключения будет направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.