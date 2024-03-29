Голикова: Предотвращен завоз шести опасных инфекций в Россию в 2023 году
Система санитарно-карантинного контроля на границе России сумела предотвратить завоз шести опасных инфекций в 2023 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет ТАСС. Она не уточнила, что это за инфекции.
Голикова отметила, что от Роспотребнадзора ждут инициатив по актуализации основ госполитики в области химической и биологической безопасности.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что риск завоза в Россию вируса Аляскапокс исключен.