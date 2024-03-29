УАЗ возобновил выпуск экспедиционных "буханок" и "хантеров"

Ульяновский автозавод возобновил производство экспедиционных "буханок" и "хантеров". В апреле УАЗ откроет прием заказов на эти модели, стоимость оранжевой "буханки" будет стартовать от 1 690 000 руб., "хантера" – от 1 785 000 руб., пишет Autonews.

Экспедиционные версии – специально подготовленные для бездорожья машины в ярко-оранжевом цвете с расширенным внедорожным потенциалом: силовыми бамперами с буксировочными петлями и отверстиями для реечного домкрата, лестницей на задней двери, электрической лебедкой, тягово-сцепным устройством, защитой рулевых тяг и порогов, блокировкой дифференциала заднего моста и комплектом внедорожной "резины" Maxxis.

У этой комплектации также есть подогрев передних сидений, защитное покрытие "Раптор".

В компании подчеркнули, что все это оборудование устанавливается непосредственно на заводе и не требует дополнительных регистрационных действий.

Выпуск экспедиционных УАЗиков приостановили в прошлом году, причиной стали логистические проблемы с комплектующими.