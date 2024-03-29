Порошенко заявил о смерти Рады

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил о недееспособности Рады. Так он прокомментировал новое заседание, которое закончилось ничем. Депутаты поприсутствовали на выступлении французских гостей, а после перерыва на воздушную тревогу в большинстве своем не вернулись.

"Наше сегодняшнее заседание является символом кризиса, до которого довело монобольшинство. Парламент является недееспособным... Мы занимаемся тем, что хороним парламент", - сказал олигарх.

Его соратница Ирина Геращенко также возмущалась. По ее словам, невозможно собираться раз в месяц, чтобы просто посидеть и разойтись.

"Парламент не может работать, как Ла Скала, который принимает высоких гостей, мы аплодируем, благодарим и расходимся. Извините, это позор!" - негодовала она.

Накануне в Киев приехал председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве. После его выступления в Раде вице-спикер Александр Корниенко объявил о воздушной тревоге. Он призвал всех пройти в убежища и сообщил о перерыве. Но после перерыв большинство просто не вернулись. Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков выразил сожаление, что Брон-Пиве уже покинула Раду и не видела всего этого.

Символично, что Рада должна была проголосовать за закон о социальной защите боевиков, но из-за нехватки депутатов за него проголосовал только 41 человек. Законопроект оказался проваленным. Депутат Юлия Клименко заявила, что в зале присутствовали от силы 100 человек из 450, а результат голосования - это позор парламента.

Депутат Сергей Власенко считает, что Рада вообще не имеет права заседать в таких условиях. При рассмотрении законопроектов должно быть минимум 226 депутатов.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что десятки депутатов-"слуг народа" хотят сложить мандат, но их не отпускают. Как пишут телеграм-каналы, депутаты недовольны тем, что их просто используют для принятия нужных офису Зеленского законопроектов, чтобы потом сделать крайними.