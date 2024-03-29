Порошенко заявил о смерти Рады

29 Марта 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Теракт в "Крокусе"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Политика В бывшем СССР
Фото: Facebook, Петр Порошенко

Порошенко заявил о смерти Рады

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил о недееспособности Рады. Так он прокомментировал новое заседание, которое закончилось ничем. Депутаты поприсутствовали на выступлении французских гостей, а после перерыва на воздушную тревогу в большинстве своем не вернулись.
Читайте также:

"Наше сегодняшнее заседание является символом кризиса, до которого довело монобольшинство. Парламент является недееспособным... Мы занимаемся тем, что хороним парламент", - сказал олигарх.

Его соратница Ирина Геращенко также возмущалась. По ее словам, невозможно собираться раз в месяц, чтобы просто посидеть и разойтись.

"Парламент не может работать, как Ла Скала, который принимает высоких гостей, мы аплодируем, благодарим и расходимся. Извините, это позор!" - негодовала она.

Накануне в Киев приехал председатель Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве. После его выступления в Раде вице-спикер Александр Корниенко объявил о воздушной тревоге. Он призвал всех пройти в убежища и сообщил о перерыве. Но после перерыв большинство просто не вернулись. Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков выразил сожаление, что Брон-Пиве уже покинула Раду и не видела всего этого.

Символично, что Рада должна была проголосовать за закон о социальной защите боевиков, но из-за нехватки депутатов за него проголосовал только 41 человек. Законопроект оказался проваленным. Депутат Юлия Клименко заявила, что в зале присутствовали от силы 100 человек из 450, а результат голосования - это позор парламента.

Депутат Сергей Власенко считает, что Рада вообще не имеет права заседать в таких условиях. При рассмотрении законопроектов должно быть минимум 226 депутатов.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что десятки депутатов-"слуг народа" хотят сложить мандат, но их не отпускают. Как пишут телеграм-каналы, депутаты недовольны тем, что их просто используют для принятия нужных офису Зеленского законопроектов, чтобы потом сделать крайними.

Теги: украина, верховная рада, петр порошенко


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети