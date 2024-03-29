Уральский эксперт: не нужно пытаться переиграть телефонных мошенников

Директор института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков призвал не пытаться переиграть телефонных мошенников. По словам эксперта, это может иметь не самые хорошие последствия.

Как рассказал Обабков на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, были случаи, когда жертва понимала, что на другом конце провода находится аферист, и начинала с ним как бы "соревноваться".

"Пенсионерам такое не свойственно, а вот студентам… Когда вы начинаете с мошенником ругаться и издеваться над ним, вместо того, чтобы положить трубку – это более опасно. Потому что вас внесут уже в другую базу и будут "работать" с вами еще круче, за то что вы им "мешали жить", - отметил уральский эксперт.

Он призвал как можно скорее класть трубку в таких случаях.

"Тогда вы будете выпадать из поля зрения мошенников – вы им не интересны. Это очень действенный рецепт. А препираться и продолжать разговор очень опасно", - заключил Илья Обабков.

Напомним, сегодня глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица признался, что ему ни разу не звонили телефонные мошенники.